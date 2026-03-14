Мошенник прихватил с собой доллары и монеты из драгоценных металлов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Москве мошенничество закончилось зверским убийством. Молодой парень в квартире зарезал 48-летнюю женщину и, вскрыв сейф, украл из него деньги и драгоценности.

По информации «Базы», телефонные мошенники, представившись 16-летней дочери женщины сотрудниками полиции, убедили ее открыть дверь якобы для проведения разыскных мероприятий. «Полицейский», войдя в дом, вскрыл сейф и отправил девочку на улицу - «задержать» мать, пока идет «обыск».

Встретившейся на улице матери дочь все рассказала. Затем обе побежали в квартиру. Находившийся в ней мужчина жестоко избил хозяйку и, несколько раз ударив ее ножом, забрал деньги и скрылся, сообщает СК Москвы.

Сотрудники полиции обнаружили на месте вскрытый болгаркой сейф. Как сообщает «База», семья убитой хранила дома деньги наличными, так как в планах была покупка недвижимости. Помимо рублей в квартире была и валюта - дирхамы и доллары.

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу, 20-летнего Даниила из Кисловодска, на Нижегородском шоссе. Парень уже девять лет живет в Москве. В семье кроме него есть еще две несовершеннолетние девочки.

