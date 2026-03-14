Происшествия
14 марта 20:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Под видом полицейского москвич пришел в квартиру и зарезал хозяйку

Мошенник прихватил с собой доллары и монеты из драгоценных металлов.

Под видом полицейского москвич пришел в квартиру и зарезал хозяйку

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Москве мошенничество закончилось зверским убийством. Молодой парень в квартире зарезал 48-летнюю женщину и, вскрыв сейф, украл из него деньги и драгоценности.  

По информации «Базы», телефонные мошенники, представившись 16-летней дочери женщины сотрудниками полиции, убедили ее открыть дверь якобы для проведения разыскных мероприятий. «Полицейский», войдя в дом, вскрыл сейф и отправил девочку на улицу - «задержать» мать, пока идет «обыск».  

Встретившейся на улице матери дочь все рассказала. Затем обе побежали в квартиру. Находившийся в ней мужчина жестоко избил хозяйку и, несколько раз ударив ее ножом, забрал деньги и скрылся, сообщает СК Москвы.  

Сотрудники полиции обнаружили на месте вскрытый болгаркой сейф. Как сообщает «База», семья убитой хранила дома деньги наличными, так как в планах была покупка недвижимости. Помимо рублей в квартире была и валюта - дирхамы и доллары.  

Правоохранители задержали предполагаемого убийцу, 20-летнего Даниила из Кисловодска, на Нижегородском шоссе. Парень уже девять лет живет в Москве. В семье кроме него есть еще две несовершеннолетние девочки.

Ранее мы писали, что жительница Татарстана, убившая друга, выплатит его дочери 1,5 миллиона рублей. Женщине также назначили 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Станислав Красильников / РИА Новости
Над Татарстаном сбили один дрон

Минобороны РФ отчиталось о массовой атаке БПЛА в ночь на 13 марта.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
