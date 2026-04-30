Происшествия
30 апреля 22:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Полиция обнаружила у татарстанца самодельный огнестрел

Мужчина прятал оружие в печи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время обыска в жилом доме 52-летнего жителя Бугульминского района сотрудники полиции нашли предмет, по конструкции схожий с пистолетом. Экспертиза показала, что он относится к самодельному огнестрельному оружию.  

На допросе мужчина пояснил, что изготовил это устройство самостоятельно ещё в 1993 году из подручных материалов и использовал его для стрельбы. Позже самодельное оружие спрятал отец. А после его смерти татарстанец нашел его при разборе печи. Но не сдал в установленном порядке, а оставил у себя.  

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления оружия. С мужчины взята подписка о невыезде.  

В МВД по Татарстану напомнили, что незаконное изготовление, хранение и оборот огнестрельного оружия влечёт уголовную ответственность. Жителям республики рекомендуют добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие в полицию.

Ранее сообщалось, что в селе Кощаково под Казанью неизвестный расстреливает кошек из ружья. Местные жители просят полицию заняться живодером.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.