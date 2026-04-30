Полиция обнаружила у татарстанца самодельный огнестрел
Мужчина прятал оружие в печи.
Во время обыска в жилом доме 52-летнего жителя Бугульминского района сотрудники полиции нашли предмет, по конструкции схожий с пистолетом. Экспертиза показала, что он относится к самодельному огнестрельному оружию.
На допросе мужчина пояснил, что изготовил это устройство самостоятельно ещё в 1993 году из подручных материалов и использовал его для стрельбы. Позже самодельное оружие спрятал отец. А после его смерти татарстанец нашел его при разборе печи. Но не сдал в установленном порядке, а оставил у себя.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления оружия. С мужчины взята подписка о невыезде.
В МВД по Татарстану напомнили, что незаконное изготовление, хранение и оборот огнестрельного оружия влечёт уголовную ответственность. Жителям республики рекомендуют добровольно сдавать незаконно хранящееся оружие в полицию.
Ранее сообщалось, что в селе Кощаково под Казанью неизвестный расстреливает кошек из ружья. Местные жители просят полицию заняться живодером.
