Татарстанцев просят не переходить по подозрительным ссылкам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Список жертв мошенников пополнила жительница Нижнекамска. Историю обмана рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Женщине в мессенджере прислал сообщение якобы руководитель. В нем была ссылка для голосования и просьба проголосовать, предварительно зарегистрировавшись через портал «Госуслуги». Пройти регистрацию она не смогла, после чего забыла о полученном сообщении.

А утром горожанка обнаружила, что с её банковской карты списалось порядка 280 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сотрудники полиции просят всегда перепроверять информацию, даже если сообщение пришло от имени знакомого или руководителя. Нужно лично позвонить человеку, чтобы убедиться, что это именно его просьба. Не следует переходить по подозрительным ссылкам и вводить свои личные данные на неизвестных сайтах, советуют правоохранители.

Ранее казанец угрозами заставил подростка похитить 7 миллионов рублей. Несовершеннолетний под давлением мошенника был вынужден работать курьером и обманывать жителей.

