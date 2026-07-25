После гибели пятилетнего ребенка в Татарстане возбуждено уголовное дело
Девочка утонула в озере.
Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели в озере в Мензелинском районе пятилетней девочки.
Как установило следствие, девочка была на озере вместе с родителями. Купаясь с надувным кругом, она вдруг перевернулась и ушла под воду. На помощь бросился отец, который пытался достать ее из воды, но мужчине не удалось спасти ребенка. Позже тело девочки нашли на глубине двух метров. К поисковым работам привлекались 12 человек и 6 единиц техники, уточнили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.
Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, сообщает СУ СК России по Татарстану.
Ранее мы писали, что в этом году на водных объектах Татарстана погиб 31 человек. Среди них было трое детей. Спасти смогли 25 человек - в их числе шестеро несовершеннолетних.
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