Девочка утонула в озере.

Автор фото: СУ СК России по Татарстану

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели в озере в Мензелинском районе пятилетней девочки.

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

Как установило следствие, девочка была на озере вместе с родителями. Купаясь с надувным кругом, она вдруг перевернулась и ушла под воду. На помощь бросился отец, который пытался достать ее из воды, но мужчине не удалось спасти ребенка. Позже тело девочки нашли на глубине двух метров. К поисковым работам привлекались 12 человек и 6 единиц техники, уточнили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.

Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, сообщает СУ СК России по Татарстану.

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

Ранее мы писали, что в этом году на водных объектах Татарстана погиб 31 человек. Среди них было трое детей. Спасти смогли 25 человек - в их числе шестеро несовершеннолетних.

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