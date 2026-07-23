Происшествия
23 июля 10:26
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«Вечерняя Казань»

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При атаке БПЛА на пригород Воронежа погиб трехлетний мальчик

Ранены три человека.

При атаке БПЛА на пригород Воронежа погиб трехлетний мальчик

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Украинские дроны атаковали пригород Воронежа. На пожаре погиб трехлетний мальчик, были ранены еще три человека. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Родители ребенка получили ранения различной степени тяжести, пострадал также 19-летний парень, но госпитализация ему не потребовалась.

Повреждены крыша склада одного из маркетплейсов и фасад другого склада. Стекла выбиты в девяти частных домах, пострадали кровля и хозяйственные постройки. Кроме того, в 15 квартирах пяти многоквартирных зданий потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. А осколки попали в около десяти авто.

Всего над регионом за ночь сбили 36 беспилотников. Угроза атаки БПЛА сохраняется для всей территории Воронежской области, предупредил губернатор.

Ранее сообщалось, что после удара БПЛА ВСУ по жилому дому в Ялте пострадали 17 человек. Шесть раненых госпитализировали, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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