За сохранностью лесов следят около 500 сотрудников, которые работают на 25 станциях.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года в республике зарегистрировали 192 возгорания и 257 термоточек, в том числе на участках у лесного фонда. При этом ни одного лесного пожара не зафиксировано, сообщили в министерстве лесного хозяйства Татарстана.

Большая часть возгораний связана с горением травы и хозяйственной деятельностью. Отсутствие лесных пожаров обусловлено совместной работой всех организаций — за сохранностью лесов в республике следят 25 станций, на которых работают около 467 сотрудников. В распоряжении они имеют 337 единиц техники. Также на территории расположено 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. В случае необходимости к тушению пожаров привлекают резервные подразделения, средства юрлиц и ГУ МЧС России по Татарстану.

Сокращение площади пожаров — одна из целей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», являющегося частью федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее сообщалось, что с 13 по 19 июля в Татарстане потушили 46 пожаров. В результате происшествий пострадали три человека, еще двоих удалось спасти из огня.

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