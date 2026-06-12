Происшествия
12 июня 08:33
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим после атаки БПЛА в Татарстане

Параллельно Приволжская транспортная прокуратура контролирует ситуацию в аэропортах.

Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим после атаки БПЛА в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Татарстана и Приволжская транспортная прокуратура следят за соблюдением прав жителей после сразу двух происшествий. В Закамском регионе после атаки беспилотников повреждён жилой дом, есть пострадавшие. На место выехал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков. Он лично контролирует, чтобы людям оказали всю необходимую помощь, а их права не были нарушены. Все ведомства работают в тесной связке.

Параллельно Приволжская транспортная прокуратура взяла под надзор ситуацию в аэропортах. В Казани, Набережных Челнах, Пензе, Самаре, Ульяновске и Уфе по разным причинам задерживаются пассажирские рейсы. Транспортные прокуроры прямо в аэропортах проверяют, получают ли пассажиры всё, что положено по федеральным авиационным правилам.

Ранее мы писали, что ЖК «Лазурные небеса» в Казани, который атаковали БПЛА, отремонтируют осенью. На работы потратят 495 миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россия обсуждает полную отмену виз ещё с четырьмя странами

Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти вся Казань «встанет» из-за саммита Россия — АСЕАН

Ограничения движения введут на неделю.

соцсети
Знакомый пропавшего Усольцева смог дозвониться по его номеру

Позже входящие вызовы были отключены.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России хотят пересмотреть график работы детских садов

Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.