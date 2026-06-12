Параллельно Приволжская транспортная прокуратура контролирует ситуацию в аэропортах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Татарстана и Приволжская транспортная прокуратура следят за соблюдением прав жителей после сразу двух происшествий. В Закамском регионе после атаки беспилотников повреждён жилой дом, есть пострадавшие. На место выехал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков. Он лично контролирует, чтобы людям оказали всю необходимую помощь, а их права не были нарушены. Все ведомства работают в тесной связке.

Параллельно Приволжская транспортная прокуратура взяла под надзор ситуацию в аэропортах. В Казани, Набережных Челнах, Пензе, Самаре, Ульяновске и Уфе по разным причинам задерживаются пассажирские рейсы. Транспортные прокуроры прямо в аэропортах проверяют, получают ли пассажиры всё, что положено по федеральным авиационным правилам.

Ранее мы писали, что ЖК «Лазурные небеса» в Казани, который атаковали БПЛА, отремонтируют осенью. На работы потратят 495 миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.