Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим после атаки БПЛА в Татарстане
Параллельно Приволжская транспортная прокуратура контролирует ситуацию в аэропортах.
Прокуратура Татарстана и Приволжская транспортная прокуратура следят за соблюдением прав жителей после сразу двух происшествий. В Закамском регионе после атаки беспилотников повреждён жилой дом, есть пострадавшие. На место выехал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков. Он лично контролирует, чтобы людям оказали всю необходимую помощь, а их права не были нарушены. Все ведомства работают в тесной связке.
Параллельно Приволжская транспортная прокуратура взяла под надзор ситуацию в аэропортах. В Казани, Набережных Челнах, Пензе, Самаре, Ульяновске и Уфе по разным причинам задерживаются пассажирские рейсы. Транспортные прокуроры прямо в аэропортах проверяют, получают ли пассажиры всё, что положено по федеральным авиационным правилам.
Ранее мы писали, что ЖК «Лазурные небеса» в Казани, который атаковали БПЛА, отремонтируют осенью. На работы потратят 495 миллионов рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Вице-премьер Чернышенко напомнил, что в 2025 году безвизовый режим уже ввели с пятью странами.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Ограничения движения введут на неделю.
Позже входящие вызовы были отключены.
Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.