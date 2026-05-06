6 мая 10:50
«Вечерняя Казань»

Россиян напугали сообщения о введении режима повышенной готовности

В течение двух недель якобы ожидаются ограничения полетов, усиление работы ПВО и сбои работы спутников.

Неизвестные опубликовали в интернете информацию о введении режима повышенной готовности с 30 апреля по 12 мая. В это время россиянам якобы следует ждать ограничения полетов, усиления работы ПВО, сбоев работы спутников и авиационных тренировок. Однако эта информация оказалась фейком — на сайте МЧС никаких сообщений найти не удается, сообщает «Лента.ру».

Такой режим может вводиться исключительно посредством нормативных правовых актов. Более того, МЧС, от лица которого опубликована информация, вообще отношения к военному сектору не имеет — спасатели занимаются катаклизмами, пожарами и другими происшествиями. Герб ведомства на представленной информации явно сгенерирован ИИ и отличается от оригинального. На листовке также отсутствует должность Анатолия Супруновского — врио заместителя министра МЧС России, что противоречит нормам документооборота.

В регионах действительно был введен режим повышенной готовности с 30 апреля по 12 мая, но только для медиков. Ранее мошенники также пытались распространить информацию от имени Минтранса в связи с увеличением трафика в аэропортах из-за майских праздников. А еще раньше сообщение о полном закрытии неба также якобы опубликовало Минобороны.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей. Семьям погибших окажут всю необходимую помощь.

