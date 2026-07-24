Российский турист в Турции спас девочку, которую унесло течением
Мужчина поскользнулся и заметил, что малышка рядом тонет.
Мужчина из России отдыхал в Турции и поехал с друзьями на экскурсию в Кемер. Там они зашли в горную реку, чтобы сделать фото, пишет Baza.
В какой-то момент путешественник поскользнулся, и заметил, что рядом с ним тонет девочка. Ребенка уносило течением. Он выхватил малышку и передал ее родителям.
Ранее сообщалось, что на пляже озера в Буинске тонул 12-летний мальчик. Его вытащили спасатели, вынесли на берег и провели реанимационные мероприятия. Затем передали бригаде скорой помощи и госпитализировали в реанимацию.
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