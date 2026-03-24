С экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова взыскивают 4 млрд рублей
Бывшего замминистра также требуют погасить задолженность за электроэнергию — 44 тысячи рублей.
Приставы начали принудительно взыскивать более четыре миллиардов рублей с бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Согласно выводам Московского городского суда, осужденный похитил свыше 3,9 миллиарда, в частности средства банка «Интерменц» и деньги, выделенные на покупку паромов для Керченской переправы. Помимо приговора в виде лишения свободы Иванов также получил штраф в 100 миллионов рублей, однако вовремя его не выплатил. По факту этих двух эпизодов начаты два исполнительных производства, сообщает ТАСС.
Кроме того, приставы вспомнили и про коммунальные долги Иванова — с него взыщут 44 тысячи рублей за электроэнергию. По этому факту открыто третье исполнительное производство.
Раньше суд отказался отправить экс-замминистра на СВО, поскольку искупить свою вину на службе — это «привилегия, а не индульгенция». Защита Иванова намерена обжаловать это решение.
Напомним, что бывшего замглаву Миноборны приговорили к 13 годам колонии. Апелляцию адвокатов Иванова в отношении этого решения суд отклонил.
