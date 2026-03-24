24 марта 11:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

С экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова взыскивают 4 млрд рублей

Бывшего замминистра также требуют погасить задолженность за электроэнергию — 44 тысячи рублей.

Автор фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Приставы начали принудительно взыскивать более четыре миллиардов рублей с бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова. Согласно выводам Московского городского суда, осужденный похитил свыше 3,9 миллиарда, в частности средства банка «Интерменц» и деньги, выделенные на покупку паромов для Керченской переправы. Помимо приговора в виде лишения свободы Иванов также получил штраф в 100 миллионов рублей, однако вовремя его не выплатил. По факту этих двух эпизодов начаты два исполнительных производства, сообщает ТАСС.

Кроме того, приставы вспомнили и про коммунальные долги Иванова — с него взыщут 44 тысячи рублей за электроэнергию. По этому факту открыто третье исполнительное производство.

Раньше суд отказался отправить экс-замминистра на СВО, поскольку искупить свою вину на службе — это «привилегия, а не индульгенция». Защита Иванова намерена обжаловать это решение.

Напомним, что бывшего замглаву Миноборны приговорили к 13 годам колонии. Апелляцию адвокатов Иванова в отношении этого решения суд отклонил.


РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
