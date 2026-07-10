Сокамерницы заставили Шурыгину мыть полы в камере СИЗО
В изолятор девушку отправили из зала суда после изменения меры пресечения.
Блогер Диана Шурыгина заключена под стражу в СИЗО «Печатники», где ее сокамерницы поручили девушке трудиться — мыть полы и туалеты. Вместе с ней сидят обвиняемые в обороте запрещенных веществ, хулиганстве и мошенничестве. Саму Шурыгину будут судить за распространение порнографии, сообщает SHOT.
Изначально блогера отправили под домашний арест с запретом на выход в Сеть, однако Шурыгина это правило нарушила. После этого ее заключили под стражу. Сразу после поступления в СИЗО с девушкой начал работать психолог, также ей доступны прогулки, библиотека, спортзал, мастерская для вышивки и вязания.
Диану обвиняют в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Поводом стали откровенные фото и видео, которые публиковались в закрытых каналах. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Шурыгина пыталась уехать на Бали до задержания, но все равно оказалась под стражей.
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