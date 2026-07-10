Происшествия
10 июля 19:02
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«Вечерняя Казань»

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Сокамерницы заставили Шурыгину мыть полы в камере СИЗО

В изолятор девушку отправили из зала суда после изменения меры пресечения.

Сокамерницы заставили Шурыгину мыть полы в камере СИЗО

Автор фото: соцсети Дианы Шурыгиной

Блогер Диана Шурыгина заключена под стражу в СИЗО «Печатники», где ее сокамерницы поручили девушке трудиться — мыть полы и туалеты. Вместе с ней сидят обвиняемые в обороте запрещенных веществ, хулиганстве и мошенничестве. Саму Шурыгину будут судить за распространение порнографии, сообщает SHOT.

Изначально блогера отправили под домашний арест с запретом на выход в Сеть, однако Шурыгина это правило нарушила. После этого ее заключили под стражу. Сразу после поступления в СИЗО с девушкой начал работать психолог, также ей доступны прогулки, библиотека, спортзал, мастерская для вышивки и вязания.

Диану обвиняют в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Поводом стали откровенные фото и видео, которые публиковались в закрытых каналах. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Шурыгина пыталась уехать на Бали до задержания, но все равно оказалась под стражей.

Ранее сообщалось, что осужденный экс-замглавы Минобороны России Тимур Иванов планирует сыграть свадьбу во время отбывания наказания. Невестой может стать бывшая сотрудница ведомства Мария Китаева.

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