23 мая 20:50
Спасатели в Казани помогли девушке, которая в лесу на велосипеде сломала руку

Пострадавшую транспортировали к карете скорой помощи.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В лесном массиве Дубравный 21-летняя девушка упала с велосипеда. Она сломала руку и травмировала ключицу. Из-за этого не смогла самостоятельно передвигаться. А скорая помощь не могла до нее проехать. На помощь прибыли спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Девушке оказали первую помощь и, транспортировав из леса, передали медикам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили женщину из колодца в Высокогорском районе. Пострадавшая получила травмы.

