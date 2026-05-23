Спасатели в Казани помогли девушке, которая в лесу на велосипеде сломала руку
Пострадавшую транспортировали к карете скорой помощи.
В лесном массиве Дубравный 21-летняя девушка упала с велосипеда. Она сломала руку и травмировала ключицу. Из-за этого не смогла самостоятельно передвигаться. А скорая помощь не могла до нее проехать. На помощь прибыли спасатели, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Девушке оказали первую помощь и, транспортировав из леса, передали медикам скорой помощи.
Ранее сообщалось, что спасатели вытащили женщину из колодца в Высокогорском районе. Пострадавшая получила травмы.
