Происшествия
11 июня 19:02
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Андрей Мартыгин

Журналист

Суд Казани оставил в СИЗО четырех поджигателей вышек связи

Двое предполагаемых преступников не достигли совершеннолетнего возраста.

Суд Казани оставил в СИЗО четырех поджигателей вышек связи

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Советский райсуд Казани на два месяца продлили арест четырем предполагаемым поджигателям вышек сотовой связи. По версии следствия, обвиняемые — в том числе несовершеннолетние — действовали по указу украинских мошенников, сообщает журналист «Вечерней Казани».  

С ходатайством о продлении срока содержания под стражей к суду обратился старший следователь первого отдела СУ СКР по РТ Айрат Гиниятуллин. Он отметил, что фигурантам вменяется особо тяжкое преступление, «Террористический акт» (статья 205 УК РФ), предусматривающее лишение свободы сроком на 12 лет. И, кроме того, органам следствия еще необходимо провести по делу ряд следственных действий — на этих основаниях Гиниятуллин просил продлить обвиняемым арест.  

Председательствующий Сергей Аптуллин ходатайство удовлетворил несмотря на возражение защиты — сторона отмечала, что обвиняемые пошли на преступления не с целью причинить ущерб государству, а заработать. За подожженную вышку сотовой связи украинские мошенники платили 40 тысяч рублей. Теперь четверо молодых людей останутся в СИЗО до 15 августа.  

Отметим, что вышка сотовой связи, которую подожгли обвиняемые, находится в Приволжском районе Казани. Не исключено, что в деле появится еще один эпизод.

Ранее мы писали, что еще двух казанцев задержали из-за поджога вышки сотовой связи. Задержанные вместе с двумя другими подозреваемыми якобы готовили серию терактов.

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