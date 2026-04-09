Юлия Зайцева признана виновной в злоупотреблении полномочиями при оформлении доверенности на имущество.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшей исполняющей обязанности нотариуса Юлии Зайцевой. Она признана виновной в превышении полномочий, суд назначил ей штраф в размере 190 тысяч рублей в доход государства. В связи с истечением срока давности от наказания суд ее освободил.

Согласно версии следствия, Юлия Зайцева выдала Ирине Белозеровой доверенность на имущество родственницы Алевтины Канашевой. Благодаря этому племянница смогла переоформить недвижимость на сумму более 96 миллионов рублей, а Канашеву поместить в частный дом престарелых в казанском поселке Щербаково, где она скончалась.

На момент обнаружения тела Канашевой в пансионате находились еще несколько пожилых людей, которым требовалась медицинская помощь.

Правоохранительными органами были задержаны владелица «дома смерти» Чулпан Мифтахова, а позже племянница Ирина Белозерова. Уголовные дела обеих расследовались отдельно и уже находятся на рассмотрении в суде.

Ранее мы писали, что суд Набережных Челнов отправил в СИЗО до 6 июня замначальника следственной части УВД города Елену Ганиеву, которую подозревают по статьям о превышении полномочий и фальсификации доказательств оперативно-разыскной деятельности.

