Происшествия
9 апреля 09:13
Автор материала:Степан Белоенко

Суд приговорил к штрафу нотариуса по делу «дома смерти» в Казани

Юлия Зайцева признана виновной в злоупотреблении полномочиями при оформлении доверенности на имущество.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшей исполняющей обязанности нотариуса Юлии Зайцевой. Она признана виновной в превышении полномочий, суд назначил ей штраф в размере 190 тысяч рублей в доход государства. В связи с истечением срока давности от наказания суд ее освободил.

Согласно версии следствия, Юлия Зайцева выдала Ирине Белозеровой доверенность на имущество родственницы Алевтины Канашевой. Благодаря этому племянница смогла переоформить недвижимость на сумму более 96 миллионов рублей, а Канашеву поместить в частный дом престарелых в казанском поселке Щербаково, где она скончалась.

На момент обнаружения тела Канашевой в пансионате находились еще несколько пожилых людей, которым требовалась медицинская помощь.

Правоохранительными органами были задержаны владелица «дома смерти» Чулпан Мифтахова, а позже племянница Ирина Белозерова. Уголовные дела обеих расследовались отдельно и уже находятся на рассмотрении в суде.

Ранее мы писали, что суд Набережных Челнов отправил в СИЗО до 6 июня замначальника следственной части УВД города Елену Ганиеву, которую подозревают по статьям о превышении полномочий и фальсификации доказательств оперативно-разыскной деятельности.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Денис Гордийко / мэрия Казани
Метшин мечтает, чтобы общественный транспорт в Казани стал бесплатным

Такое решение уже приняли, например, в Белграде.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
