Родитель не принимал участия в воспитании защитника Родина и не имел с ним близких семейных отношений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кассация оставила в силе решение Черемшанского районного суда по делу о выплатах отцу погибшего участника СВО. Его брат подал иск, в котором просил признать отца недостойным наследником и отказать ему в льготах, которые полагаются семьям погибших. Помимо этого, в завещании военный сам лишил своего родителя всего имущества. Об этом сообщает прокуратура Татарстана, добившаяся соблюдения права на уважение памяти погибшего.

Верховный Суд Татарстана ранее отменил решение районного суда, однако прокурор Альберт Суяргулов подал кассационное представление. В пользу отказа в выплатах говорили факты о детстве погибшего участника СВО: отец не участвовал в воспитании сына, не внес вклад в его становление как защитника России и не имел с ним близких семейных отношений.

«Решение Верховного суда Республики Татарстан об отказе в признании отца, фактически не участвовавшего в жизни ребенка, получателем выплат за гибель сына-военнослужащего создает опасный прецедент, позволяющий родителям, не воспитавшим в своих детях качества, необходимые для защиты Родины, получать государственные компенсации, игнорируя волю погибшего и реальные семейные отношения», — отметили в ведомстве.

Ранее в Татарстане восстановили в правах мачеху погибшего участника СВО. Выплаты получила бывшая супруга военного, но на заседании фактическим воспитателем признали заявительницу.

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