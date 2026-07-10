Происшествия
10 июля 22:25
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Суд в Татарстане лишил отца погибшего участника СВО выплат из-за завещания

Родитель не принимал участия в воспитании защитника Родина и не имел с ним близких семейных отношений.

Суд в Татарстане лишил отца погибшего участника СВО выплат из-за завещания

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кассация оставила в силе решение Черемшанского районного суда по делу о выплатах отцу погибшего участника СВО. Его брат подал иск, в котором просил признать отца недостойным наследником и отказать ему в льготах, которые полагаются семьям погибших. Помимо этого, в завещании военный сам лишил своего родителя всего имущества. Об этом сообщает прокуратура Татарстана, добившаяся соблюдения права на уважение памяти погибшего.

Верховный Суд Татарстана ранее отменил решение районного суда, однако прокурор Альберт Суяргулов подал кассационное представление. В пользу отказа в выплатах говорили факты о детстве погибшего участника СВО: отец не участвовал в воспитании сына, не внес вклад в его становление как защитника России и не имел с ним близких семейных отношений.

«Решение Верховного суда Республики Татарстан об отказе в признании отца, фактически не участвовавшего в жизни ребенка, получателем выплат за гибель сына-военнослужащего создает опасный прецедент, позволяющий родителям, не воспитавшим в своих детях качества, необходимые для защиты Родины, получать государственные компенсации, игнорируя волю погибшего и реальные семейные отношения», — отметили в ведомстве.

Ранее в Татарстане восстановили в правах мачеху погибшего участника СВО. Выплаты получила бывшая супруга военного, но на заседании фактическим воспитателем признали заявительницу.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд не стал возвращать прокурору дело турка, зарезавшего супругу в Казани

Защита настаивала на нарушении права на защиту.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.