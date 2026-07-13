Над регионом сбили 81 беспилотник.

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Ночью Московская область пережила массированную атаку беспилотников. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 81 дрон над четырнадцатью городскими округами, но без жертв не обошлось. В посёлке Пионерский под Истрой в результате падения БПЛА погибли три человека, ещё трое получили ранения. Там же повреждены пять частных домов.

В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный дом — двое пострадавших, повреждены стена и остекление. В деревне Бабкино Истринского округа повреждены два частных дома, в Можайске задело карниз и окна многоэтажки, но там обошлось без пострадавших.

На месте работают экстренные службы.

Ранее мы писали, что промзона загорелась в Ставропольском крае после атаки беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

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