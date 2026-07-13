По предварительным данным, пострадавших нет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ночью Ставропольский край отражал налёт беспилотников, и без последствий не обошлось. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, в хуторе Вязники Шпаковского округа на территории промышленной зоны началось возгорание. На месте уже работают пожарные расчёты и экстренные службы, ситуацию контролирует глава округа Игорь Серов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Тремя днями ранее Ставропольский край также подвергся атаке украинских беспилотников. Обломки упали в краевом центре.

Кроме того мы писали, что в Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди. Повреждены предприятия и частный дом.

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