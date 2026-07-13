Промзона загорелась в Ставропольском крае после атаки беспилотников
По предварительным данным, пострадавших нет.
Ночью Ставропольский край отражал налёт беспилотников, и без последствий не обошлось. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, в хуторе Вязники Шпаковского округа на территории промышленной зоны началось возгорание. На месте уже работают пожарные расчёты и экстренные службы, ситуацию контролирует глава округа Игорь Серов.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Тремя днями ранее Ставропольский край также подвергся атаке украинских беспилотников. Обломки упали в краевом центре.
Кроме того мы писали, что в Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди. Повреждены предприятия и частный дом.
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