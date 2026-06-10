Происшествия
10 июня 20:21
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«Вечерняя Казань»

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В Екатеринбурге автобус влетел в толпу на тротуаре: четыре человека погибли

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

В Екатеринбурге автобус влетел в толпу на тротуаре: четыре человека погибли

Автор фото: соцсети

В центре Екатеринбурга произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В толпу людей, стоявших на тротуаре, врезался автобус. Фотографиями с места трагедии поделилась BAZA.  

По данным канала, автобус после столкновения с легковым автомобилем на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева вылетел на пешеходную зону, где находились люди.  

Четыре человека погибли. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее мы писали, что с начала года в Татарстане произошло 1072 дорожно-транспортных происшествия. 116 человек погибли, поделилась статистикой за пять месяцев Госавтоинспекция республики. 

Также сообщалось, что в Лаишевском районе 15-летний подросток погиб, катаясь на самокате. Предварительно, он ехал и ударился о столбы, торчащие из кузова грузовика.

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