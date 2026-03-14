Происшествия
14 марта 20:21
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани судят заведующую офтальмологическим кабинетом за незаконные больничные

Медработника обвиняют сразу по трем статьям.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани рассматривается уголовное дело 53-летней местной жительницы. Женщине вменяют получение взятки, мелкое взяточничество и служебный подлог, сообщает прокуратура Татарстана. 

Как считает следствие, женщина, работая заведующей офтальмологическим кабинетом и врачом-офтальмологом одной из казанских поликлиник, через посредников получила взятки за незаконно оформленные больничные листы.  

Женщины внесла ложные сведения в официальные документы о наличии у пациентов заболеваний. Уголовное дело рассматривает Ново-Савиновский районный суд.

Ранее мы писали, что экс-замглавы исполкома Пестречинского района осудили условно из-за фейковых овец. Также Дамир Байгильдин был оштрафован на 200 тысяч рублей.

Популярное
Пелагия Тихонова / РИА Новости
Почему Нурлат всполошился из-за жилищного сертификата для семьи из Таджикистана

Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Станислав Красильников / РИА Новости
Над Татарстаном сбили один дрон

Минобороны РФ отчиталось о массовой атаке БПЛА в ночь на 13 марта.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
