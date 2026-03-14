В Казани судят заведующую офтальмологическим кабинетом за незаконные больничные
Медработника обвиняют сразу по трем статьям.
В Казани рассматривается уголовное дело 53-летней местной жительницы. Женщине вменяют получение взятки, мелкое взяточничество и служебный подлог, сообщает прокуратура Татарстана.
Как считает следствие, женщина, работая заведующей офтальмологическим кабинетом и врачом-офтальмологом одной из казанских поликлиник, через посредников получила взятки за незаконно оформленные больничные листы.
Женщины внесла ложные сведения в официальные документы о наличии у пациентов заболеваний. Уголовное дело рассматривает Ново-Савиновский районный суд.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
