Казанца приговорили почти к 5 годам тюрьмы за покушение на убийство
Мужчина, будучи пьяным, ударил ножом знакомого в шею.
Жителя Казани осудили за покушение на убийство знакомого. Его отправят на 4,5 года в исправительную колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Татарстана.
Согласно материалам дела, мужчина в августе 2025 года около дома на Чапаева, 21 поссорился со знакомым - сам при этом он был в нетрезвом состоянии. Он ударил оппонента ножом в шею. Драку остановили прохожие, пострадавшего удалось спасти. Мужчину судили по статье о покушении на убийство.
Ранее сообщалось, что устроившего драку в Казани мужчину приговорили к обязательным работам. Конфликт произошел на территории ТК «Вьетнамский».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Из-за мокрого снега обрываются провода.
Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.