Мужчина, будучи пьяным, ударил ножом знакомого в шею.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителя Казани осудили за покушение на убийство знакомого. Его отправят на 4,5 года в исправительную колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Согласно материалам дела, мужчина в августе 2025 года около дома на Чапаева, 21 поссорился со знакомым - сам при этом он был в нетрезвом состоянии. Он ударил оппонента ножом в шею. Драку остановили прохожие, пострадавшего удалось спасти. Мужчину судили по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что устроившего драку в Казани мужчину приговорили к обязательным работам. Конфликт произошел на территории ТК «Вьетнамский».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.