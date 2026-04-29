Происшествия
29 апреля 18:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанца приговорили почти к 5 годам тюрьмы за покушение на убийство

Мужчина, будучи пьяным, ударил ножом знакомого в шею.

Казанца приговорили почти к 5 годам тюрьмы за покушение на убийство

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителя Казани осудили за покушение на убийство знакомого. Его отправят на 4,5 года в исправительную колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Согласно материалам дела, мужчина в августе 2025 года около дома на Чапаева, 21 поссорился со знакомым - сам при этом он был в нетрезвом состоянии. Он ударил оппонента ножом в шею. Драку остановили прохожие, пострадавшего удалось спасти. Мужчину судили по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что устроившего драку в Казани мужчину приговорили к обязательным работам. Конфликт произошел на территории ТК «Вьетнамский».

