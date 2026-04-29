Мужчину обвиняют в хулиганстве.

В Альметьевске арестовали 32-летнего мужчину, который в маске выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, на записи видно, как к группе людей у подъезда подбегает мужчина в медицинской маске, целится из пистолета. Толпа в панике разбегается и прячется за машины. В результате стрельбы пострадал один местный житель. Его отвезли в больницу, но после осмотра отпустили домой.

По одной из версий, это была бытовая ссора между приятелями. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Срок ареста — до 26 июня. Ход следствия находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что мужчина у дома в Челнах начал стрелять для проверки револьвера. Челнинца арестовали за мелкое хулиганство.

