Татарстанца, который в маске обстрелял прохожего, арестовали в Альметьевске
Мужчину обвиняют в хулиганстве.
В Альметьевске арестовали 32-летнего мужчину, который в маске выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Напомним, на записи видно, как к группе людей у подъезда подбегает мужчина в медицинской маске, целится из пистолета. Толпа в панике разбегается и прячется за машины. В результате стрельбы пострадал один местный житель. Его отвезли в больницу, но после осмотра отпустили домой.
По одной из версий, это была бытовая ссора между приятелями. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Срок ареста — до 26 июня. Ход следствия находится на контроле городской прокуратуры.
Ранее сообщалось, что мужчина у дома в Челнах начал стрелять для проверки револьвера. Челнинца арестовали за мелкое хулиганство.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
