Происшествия
29 апреля 17:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанца, который в маске обстрелял прохожего, арестовали в Альметьевске

Мужчину обвиняют в хулиганстве.

Автор фото: скриншот видео

В Альметьевске арестовали 32-летнего мужчину, который в маске выстрелил в прохожего из травматического пистолета. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, на записи видно, как к группе людей у подъезда подбегает мужчина в медицинской маске, целится из пистолета. Толпа в панике разбегается и прячется за машины. В результате стрельбы пострадал один местный житель. Его отвезли в больницу, но после осмотра отпустили домой.

По одной из версий, это была бытовая ссора между приятелями. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Срок ареста — до 26 июня. Ход следствия находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что мужчина у дома в Челнах начал стрелять для проверки револьвера. Челнинца арестовали за мелкое хулиганство.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

пресс-служба Минздрава РТ
Путин наградил двух татарстанских врачей

Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.