Хендай Солярис влетел в мотоцикл в Казани
Мотоциклист получил травмы.
На Мамадышском тракте 54-летний водитель Хендай Солярис, предварительно, при перестроении столкнулся с мотоциклом Ямаха. Им управлял 29-летний мужчина. Благодаря тому, что он находился в полном обмундировании, как и полагается, отделался травмами. Пострадавшему оказали помощь в больнице и отпустили домой, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.
Ранее сообщалось, что в Татарстане назвали китайские мотоциклы виновниками роста числа ДТП. С начала года в аварии погиб один мотоциклист. В то же время в прошлом году за тот же период погибло на четыре человека больше.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Из-за мокрого снега обрываются провода.
Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.