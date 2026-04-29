Мотоциклист получил травмы.

Автор фото: Госавтоинспекция Казани

На Мамадышском тракте 54-летний водитель Хендай Солярис, предварительно, при перестроении столкнулся с мотоциклом Ямаха. Им управлял 29-летний мужчина. Благодаря тому, что он находился в полном обмундировании, как и полагается, отделался травмами. Пострадавшему оказали помощь в больнице и отпустили домой, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования.

Ранее сообщалось, что в Татарстане назвали китайские мотоциклы виновниками роста числа ДТП. С начала года в аварии погиб один мотоциклист. В то же время в прошлом году за тот же период погибло на четыре человека больше.

