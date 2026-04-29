В Татарстане пенсионер выстрелил в лоб товарищу в доме престарелых
Стрелок отделался «условкой».
В Азнакаевском доме доме-интернат для престарелых и инвалидов уже судимый 65-летний татарстанец выстрелил из пневматического пистолета в лоб другому постояльцу. До этого они вместе распивали алкоголь, сообщает прокуратура по республике.
Потерпевший отделался легким ранением. Свою вину стрелок признал. Ему дали к 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года.
Ранее в Татарстане школьница погибла в аварии, виновников которой стал пьяный 18-летний водитель без прав. В момент ДТП погибшая находилась в его машине. Трагедия произошла на трассе Мамадыш — Акилово — Татарское Азелеево.
