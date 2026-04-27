27 апреля 12:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане «уголовку» возбудили на парня, из-за которого в ДТП погибла девочка

В момент аварии школьница сидела в машине пьяного 18-летнего водителя без прав.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Зеленодольском районе после трагедии на трассе Мамадыш — Акилово — Татарское Азелеево, где в аварии погибли 16-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Следствие контролирует городская прокуратура, сообщает пресс-служба ведомство.

Водителя, 18-летнего парня без прав, обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения и без удостоверения.

Напомним, что молодой человек ехал на большой скорости, во время чего авто опрокинулось и влетело в металлическое ограждение. Также пострадали два подростка 13 и 14 лет. Их госпитализировали с различными травмами.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

Водитель наехал на двух человек, удирая от ДПС в Казани

Одного пострадавшего увезли в реанимацию.

Путин наградил двух татарстанских врачей

Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.

Казанец забил до смерти 84-летнюю бабушку

Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.

Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
