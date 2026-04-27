В момент аварии школьница сидела в машине пьяного 18-летнего водителя без прав.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Зеленодольском районе после трагедии на трассе Мамадыш — Акилово — Татарское Азелеево, где в аварии погибли 16-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Следствие контролирует городская прокуратура, сообщает пресс-служба ведомство.

Водителя, 18-летнего парня без прав, обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения и без удостоверения.

Напомним, что молодой человек ехал на большой скорости, во время чего авто опрокинулось и влетело в металлическое ограждение. Также пострадали два подростка 13 и 14 лет. Их госпитализировали с различными травмами.

