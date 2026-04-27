В Татарстане «уголовку» возбудили на парня, из-за которого в ДТП погибла девочка
В момент аварии школьница сидела в машине пьяного 18-летнего водителя без прав.
В Зеленодольском районе после трагедии на трассе Мамадыш — Акилово — Татарское Азелеево, где в аварии погибли 16-летняя девочка, возбудили уголовное дело. Следствие контролирует городская прокуратура, сообщает пресс-служба ведомство.
Водителя, 18-летнего парня без прав, обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения и без удостоверения.
Напомним, что молодой человек ехал на большой скорости, во время чего авто опрокинулось и влетело в металлическое ограждение. Также пострадали два подростка 13 и 14 лет. Их госпитализировали с различными травмами.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
