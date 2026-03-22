Происшествия
22 марта 09:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В результате обстрела в израильском Араде более 80 человек получили ранения

Армия обороны Израиля подтвердила, что иранская ракета поразила район в городе Арад на юге страны.

Автор фото: AP Photo / Ohad Zwigenberg

Число раненых в результате ракетного удара по израильскому Араду возросло до 88 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Армия обороны Израиля подтвердила, что иранская ракета поразила район в городе Арад на юге страны. Служба скорой помощи сначала сообщала о 59 пострадавших, но затем число раненых увеличилось до 88.

Иран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке и Израиль в ответ на действия этих стран. В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, что привело к гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что общее число жертв нападения уже превысило 1,3 тысячи гражданских лиц, а ранены более 17 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в Татарстане подорожали все марки бензина на фоне конфликта Израиля и Ирана. Дешевле при этом стало дизельное топливо, цена которого уменьшилась на 18 копеек и составила 73,23 рубля за литр.

