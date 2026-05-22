Неофициально устроенный работник захлебнулся в опрокинувшейся кабине.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике перед судом предстанет прораб строительной компании, допустивший до управления экскаватором мужчину, которого официально на работу не устроили. Ему также не провели инструктаж по технике безопасности. В итоге при очистке дна реки Мелекески в Челнах экскаватор опрокинулся и работник утонул. Начальник за ходом работ не следил.

Как сообщает СУ СК России по Татарстану, дело направлено в суд. Прораба обвиняют в «нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека».

Напомним, что трагедия произошла 31 октября. Работы выполнялись для ООО «Татмелиоводстрой». Тело водителя удалось достать из плавающей кабины экскаватора с помощью тяжелой техники.

