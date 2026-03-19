Взрыв в отделении Россельхозбанка в Москве мог устроить подросток
Подрывник был под влиянием украинских мошенников.
В одном из московских отделений Россельхозбанка Москвы на улице Менжинского прогремел взрыв. На месте работают экстренные службы, пишет RT.
Взрывная волна выбила окна и разрушила помещение. Подрывника задержали. Оказалось, что он действовал по указанию украинских мошенников.
Предварительно, это был 15-летний подросток. Он тоже пострадал во время взрыва.
Парень облил легковоспламеняющийся жидкостью банкомат в отделении банка и поджег. Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».
Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в казахстанском кафе. Было семеро погибших, среди них 16-летняя девушка. Пострадали 26 человек.
