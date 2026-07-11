Деньги были переданы за содействие в успешной сдаче экзаменов на получение водительских прав.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Муслюмовского района и признал его виновным в даче взятки должностному лицу, сообщает прокуратура Татарстана.

Согласно материалам дела, в январе 2026 года мужчина в селе Муслюмово передал посреднику 40 тысяч рублей для передачи сотруднику Госавтоинспекции за содействие в успешной сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения.

Мужчина признал свою вину полностью. Суд приговорил его к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура изобличила судью-коррупционера из Казани. Дело бывшего председателя Менделеевского и Пестречинского райсудов Татарстана стартовало в Верховном суде республики во второй раз — в обвинении появился новый квалифицирующий признак.

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