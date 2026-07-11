Происшествия
11 июля 03:44
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«Вечерняя Казань»

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В суд направлено дело жительницы Татарстана, обвиняемой в убийстве супруга

Женщина ударила мужа ножом в шею.

В суд направлено дело жительницы Татарстана, обвиняемой в убийстве супруга

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Менделеевского района, которая обвиняется в убийстве супруга, сообщает СУ СК России по РТ.  

Преступление произошло 30 апреля 2026 года. По версии следствия, во время распития с 29-летним мужем спиртных напитков женщина, испытывая к нему личные неприязненные отношения из-за ранее происходивших конфликтов, ударила супруга ножом в шею. Мужчина скончался на месте.  

Женщина была заключена под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Казани перед судом предстанет 20-летний житель города, который зверски расправился с рабочим, делавшим ремонт в его доме. Как сообщили в республиканском Следственном комитете, убийство произошло ещё 7 ноября 2025 года на улице Ново-Азинской.

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