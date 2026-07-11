В суд направлено дело жительницы Татарстана, обвиняемой в убийстве супруга
Женщина ударила мужа ножом в шею.
В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Менделеевского района, которая обвиняется в убийстве супруга, сообщает СУ СК России по РТ.
Преступление произошло 30 апреля 2026 года. По версии следствия, во время распития с 29-летним мужем спиртных напитков женщина, испытывая к нему личные неприязненные отношения из-за ранее происходивших конфликтов, ударила супруга ножом в шею. Мужчина скончался на месте.
Женщина была заключена под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали, что в Казани перед судом предстанет 20-летний житель города, который зверски расправился с рабочим, делавшим ремонт в его доме. Как сообщили в республиканском Следственном комитете, убийство произошло ещё 7 ноября 2025 года на улице Ново-Азинской.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.
Свет пропал минимум на 19 улицах.
Защита настаивала на нарушении права на защиту.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.