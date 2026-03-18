Происшествия
18 марта 09:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Жена участника СВО в Татарстане передала через дроппера аферистам 4,6 млн рублей

Прокуратура через суд потребовала взыскать сумму неосновательного обогащения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Зеленодольске мошенники под предлогом доставки букета цветов обманули жену участника СВО, убедив ее перевести свыше 4,6 миллионов рублей на счет дроппера. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Преступление случилось в июне 2025 года. Сначала женщину убедили сообщить смс-коды, поступившие ей на сотовый. После получения доступа к Госуслугам аферисты поменяли пароль к ее профилю, заблокировав к нему доступ. С 7 по 10 июня мошенники, напугав женщину уголовной ответственностью за «измену Родине», убедили ее перевести более 4,6 миллионов рублей на указанные счета.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Мошенничество». Удалось выяснить, что около 1 миллиона рублей были перечислены на банковский счет 36-летнего мужчины. Прокуратура обратилась в суд, потребовав взыскать деньги с дроппера в пользу жены участника СВО.

Ранее сообщалось, что у двух дочерей погибшего на СВО военного в Татарстане украли выплаты на 2 миллиона рублей. Одну из девушек запугали сотрудничеством с ВСУ.

