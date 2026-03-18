Происшествия
18 марта 08:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россиянка погибла в жутком ДТП с автобусом на Пхукете

Микроавтобус вез туристов на экскурсию, врезался в столб и влетел в ограждение. Водитель утверждает, что уходил от столкновения с грузовиком.

В Таиланде ранним утром микроавтобус с 12 путешественниками из России врезался в столб электропередачи на острове Пхукет, сообщает тайская газета Khaosod.

Группа направлялась на пристань, чтобы отправиться на экскурсию к Симиланским островам. Водитель, 41-летний мужчина, рассказал, что перед ним резко затормозил грузовик с прицепом. Уходя от столкновения, он потерял управление, врезался в столб, после чего микроавтобус откинуло на металлическое ограждение. Машина оказалась сильно искорежена.

В результате аварии одна российская туристка погибла, еще 11 человек получили травмы. Чтобы достать людей из покореженного салона, спасателям пришлось использовать гидравлические ножницы. Всех пострадавших доставили в больницы Таланг, Мишн и Вачира.

В посольстве России в Таиланде заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

