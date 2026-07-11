Экономика
11 июля 01:19
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«Вечерняя Казань»

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Аграриям Татарстана предстоит убрать более 1 миллиона гектаров зерновых

Урожай зависит от погоды и организации полевых работ.

Аграриям Татарстана предстоит убрать более 1 миллиона гектаров зерновых

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На совещании у Рустама Минниханова министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров рассказал о готовности аграриев к уборочной страде, сообщает пресс-служба раиса республики.  

Глава ведомства подчеркнул, что ожидается хороший урожай, но конечный результат будет во многом зависеть от погоды во время уборки и организации полевых работ.  

Зерновые культуры предстоит убрать на площади 1,168 миллиона гектаров. Озимый рапс начнут убирать после 15 июля. Затем, после 20 июля - озимые зерновые с площади 470 тысяч гектаров.  

Общая вместимость зернохранилищ в Татарстане составляет 4,7 миллиона тонн, включая 39 элеваторов объемом 2,5 миллиона тонн и складские помещения хозяйств на 2,2 миллиона тонн. До 17 июля проводится проверка готовности хлебоприемных предприятий и элеваторов к приему зерна нового урожая.  

Сейчас в 23 районах идет уборка однолетних трав и кормосмесей. Полностью завершена кормозаготовка в Тукаевском районе. В Заинском, Актанышском, Тюлячинском и Алексеевском заготовлено свыше 90% кормов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проверяют готовность предприятий и элеваторов к приемке зерна. «Казанская мельница» получила добро на прием урожая.

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