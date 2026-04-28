Экономика
28 апреля 17:13
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Аналитики дали оценку выхода ОАЭ из ОПЕК

В будущем возможно понижение курса рубля.

Автор фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Решение ОАЭ о выходе из ОПЕК оценили аналитики Т-Инвестиций, их прогнозы опубликованы в соцсетях.

Напомним, Эмираты выйдут из организации с 1 мая. Решение они приняли после того, как их 27 апреля раскритиковали другие арабские государства за недостаточные меры для защиты от атак Ирана.

Нефть на этом фоне начала снижаться, но незначительно, цены достигли 110,1 доллара за баррель. Акции российских нефтяных компаний также сильно не изменились в цене.

Аналитик Александра Прыткова подчеркнула, что пока Ормузский пролив закрыт, у Эмиратов не получится нарастить добычу нефти, чтобы ощутимо повлиять на баланс на мировом рынке. В дальнейшем они могут расширить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.

Но решение о выходе из ОПЕК может иметь более важные долгосрочные последствия в виде расшатывания отношений между странами внутри картеля. Аналитик напомнила, что Саудовская Аравия планирует пересмотреть нефтяную политику. Если она решит добывать больше нефти, то это может привести к гораздо более существенной просадке нефти и нефтяных компаний.

Главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец полагает, что решение ОАЭ пока что не повлияет на рубль и бюджет России, так как сейчас в рынке и в доходах бюджета высокая экспортная выручка и такой же она будет и в мае. В нее с лагом транслируются высокие котировки последнего месяца.

«Но на горизонте года и далее возможность более существенной просадки нефти — дополнительный фактор среднесрочного тренда на ослабление рубля, который является частью нашего базового сценария», - подчеркнула Софья Донец.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.