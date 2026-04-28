Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Совет директоров Татнефти рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 11,61 рубля на акцию. Это касается как обыкновенных, так и привилегированных акций, сказано в сообщении компании.

При этом общий размер дивиденда за 2025 год установится на отметке в 34,09 рубля, в частности дивиденд, объявленный по результатам шести и девяти месяцев, в размере 22,48 рубля. Предполагаемая дата закрытия дивидендного реестра – 15 июля.

Ранее сообщалось, что акции Татнефти рухнули после перемирия США и Ирана. Значения упали на 4,5 процента, до 627 рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.