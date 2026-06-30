Экономика
30 июня 07:57
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«Вечерняя Казань»

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В Казани обсудили контроль за целевым расходованием федеральных средств

Затронуты были также вопросы исполнения бюджета.

В Казани обсудили контроль за целевым расходованием федеральных средств

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Казани прошла встреча Рустама Минниханова с первым заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

На встрече, которая прошла в Доме правительства РТ, стороны обсудили вопросы исполнения бюджета, взаимодействие в части системы казначейских платежей на региональном уровне, а также контроль за целевым расходованием федеральных средств.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с гендиректором МИД России Алексеем Островским прошедшие в Казани мероприятия международного уровня, включая саммит БРИКС, совет министров иностранных дел государств — членов ОДКБ и саммит Россия — АСЕАН.

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