В Казани обсудили контроль за целевым расходованием федеральных средств
Затронуты были также вопросы исполнения бюджета.
В Казани прошла встреча Рустама Минниханова с первым заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
На встрече, которая прошла в Доме правительства РТ, стороны обсудили вопросы исполнения бюджета, взаимодействие в части системы казначейских платежей на региональном уровне, а также контроль за целевым расходованием федеральных средств.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с гендиректором МИД России Алексеем Островским прошедшие в Казани мероприятия международного уровня, включая саммит БРИКС, совет министров иностранных дел государств — членов ОДКБ и саммит Россия — АСЕАН.
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