Согласование проекта затянулось из-за большого количества поправок и предложений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Рассмотрение закона о криптобирже во втором и третьем чтении перенесли на 21 июля, хотя изначально его вступление в силу планировалось еще в начале месяца. Одобрение проекта Совфедом и подписание президентом займет еще две недели. Теперь новые правила могут начать действовать с 1 сентября, сообщает «Ъ».

Как заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, обсуждение проекта затянулось из-за долгого согласования между ведомствами. Кроме того, «камнем преткновения» стало регулирование трансграничных расчетов — в данном вопросе необходимо особое внимание уделить возможным преступным схемам. Не менее важно при принятии проекта защитить владельцев валюты от риска потерять активы на сверхволатильном рынке.

Член экспертного совета по законодательному регулированию криптовалют Госдумы Михаил Успенский рассказал, что спорный момент заключается в выводе криптовалюты из российского цифрового депозитария на децентрализованные Web3-кошельки. Сначала предполагалось только кастодиальное хранение цифровой валюты. Приватные ключи в этом случае есть только у цифрового депозитария, инвесторы же имеют лишь ограниченный доступ. Теперь они смогут выводить на некастодиальные кошельки активы до ста тысяч рублей.

Фундаментальные усилия оказались необходимы для обеспечения безопасности активов инвесторов из России, в частности вследствие введения США санкций против 19 отечественных операторов цифровых финансовых активов. Утверждение цифрового депозитария «промаркирует» крипотвалюту, то есть иностранные регуляторы смогут отследить ее за пределами российского рынка.

При этом участники рынка уже занялись созданием необходимой инфраструктуры в рамках будущего закона. Например, Мосбиржа регулирует тестовые контуры для криптоторгов, а «Т-Технологии» работает над первым в стране цифровым депозитацием. В «ВТБ Мои инвестиции» намерены предоставить пользователям право покупать криптовалюту.

Напомним, что, согласно законопроекту, транзакции с «криптой» будут жестко регулироваться. Их можно будет проводить только с помощью лицензированных посредников. Цифровые депозитарии, за которыми будет наблюдать Центробанк, станут местом хранения и учета криптоактивов.

Ранее Аксаков заявил, что правительство намерено ограничить вложения в отдельные криптовалюты, которые могут оказаться потенциально рискованными для инвесторов. Неквалифицированным участникам разрешат покупать Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB и USDC.

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