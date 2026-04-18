Городская среда
18 апреля 19:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцы пожаловались на работу аквапарка «Ривьера»

Половина аттракционов не работает.

Автор фото: соцсети

Жителей Казани не устраивает работа аквапарка «Ривьера». Они жалуются на то, что, купив полный билет, не могут воспользоваться и половиной аттракционов: они не работают, пишет Mash Iptash.  

По словам одного из посетителей, он приобрел для всей семьи билеты  на 10 тысяч рублей. При этом, как выяснилось, только четыре горки из семи были открыты.  Деньги мужчине на входе вернуть отказались. Ему объяснили, что посетителей якобы предупреждали об этом при входе и на сайте.  Однако, по словам мужчины,  предупреждений не было.  

Детям из-за роста и так доступны не все аттракционы, а с учетом неработающих вообще покататься не на чем, сетуют горожане. При этом администрация аквапарка утверждает, что на техобслуживании в настоящее время находится только аттракцион «Лавина». После звонка канала выяснилось, что «Чёрная дыра» уже год на ремонте, а список размещенных на сайте закрытых аттракционов пополнили «Капитан кидз», «Мадагаскар» и «Медленная река».

Ранее мы писали, что в Казани открывается сезон велосипедного проката. Этой весной в городе выставят еще больше средств передвижения для аренды — 270 штук вместо 190, как это было год назад.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти 20% казанцев обеспокоены увеличением дохода

Большинство горожан планируют увеличить заработок за счет подработок.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
