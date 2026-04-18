Половина аттракционов не работает.

Автор фото: соцсети

Жителей Казани не устраивает работа аквапарка «Ривьера». Они жалуются на то, что, купив полный билет, не могут воспользоваться и половиной аттракционов: они не работают, пишет Mash Iptash.

По словам одного из посетителей, он приобрел для всей семьи билеты на 10 тысяч рублей. При этом, как выяснилось, только четыре горки из семи были открыты. Деньги мужчине на входе вернуть отказались. Ему объяснили, что посетителей якобы предупреждали об этом при входе и на сайте. Однако, по словам мужчины, предупреждений не было.

Детям из-за роста и так доступны не все аттракционы, а с учетом неработающих вообще покататься не на чем, сетуют горожане. При этом администрация аквапарка утверждает, что на техобслуживании в настоящее время находится только аттракцион «Лавина». После звонка канала выяснилось, что «Чёрная дыра» уже год на ремонте, а список размещенных на сайте закрытых аттракционов пополнили «Капитан кидз», «Мадагаскар» и «Медленная река».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.