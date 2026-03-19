Причиной стало празднование Ураза-байрама.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На три дня в Казани муниципальные парковки станут бесплатными, об этом сообщили в комитете по транспорту.

20 марта парковки будут бесплатными из-за празднования Ураза-байрама. Также парковки будут работать без оплаты в выходные дни – 21 и 22 марта.

Ранее сообщалось, что в день празднования Ураза-байрама общественный транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня, а маршруты, которые проходят через мечети, начнут ездить с 5 утра. Изменения затронут маршруты: троллейбусы № 1, 2, 12; трамваи № 5 и 5а; автобусы № 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91.

