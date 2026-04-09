Городская среда
9 апреля 18:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

После зимы в Казани помоют почти 500 светофоров

Рабочие очистят и дорожные знаки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В татарстанской столице начали приводить в порядок светофоры (467 штук) и дорожные знаки (более 55 тысяч). Уже очищено 55 светофоров и 5,5 тысячи знаков, сообщили в МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением».

Работают ежедневно две-три бригады. Очищают объекты вручную, без использования моющих средств. Регулярная очистка помогает снизит риск ДТП. Загрязненные или плохо различимые знаки могут стать причиной аварийных ситуаций, особенно в условиях плотного трафика.

Ранее сообщалось, что на светофоры и освещение на дорогах в Татарстане потратят 156 миллионов рублей. Подрядчику предстоит установить системы наружного освещения вдоль дорог, смонтировать светофорные объекты, проложить и подключить наружные электрические сети, обеспечить их интеграцию в существующую транспортную инфраструктуру.

