После зимы в Казани помоют почти 500 светофоров
Рабочие очистят и дорожные знаки.
В татарстанской столице начали приводить в порядок светофоры (467 штук) и дорожные знаки (более 55 тысяч). Уже очищено 55 светофоров и 5,5 тысячи знаков, сообщили в МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением».
Работают ежедневно две-три бригады. Очищают объекты вручную, без использования моющих средств. Регулярная очистка помогает снизит риск ДТП. Загрязненные или плохо различимые знаки могут стать причиной аварийных ситуаций, особенно в условиях плотного трафика.
Ранее сообщалось, что на светофоры и освещение на дорогах в Татарстане потратят 156 миллионов рублей. Подрядчику предстоит установить системы наружного освещения вдоль дорог, смонтировать светофорные объекты, проложить и подключить наружные электрические сети, обеспечить их интеграцию в существующую транспортную инфраструктуру.
