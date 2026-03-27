Сельхозярмарки в Казани пройдут с ценами ниже на 15 процентов
Торговать будут с 6 утра до часу дня на площадках во всех районах города. Работает горячая линия.
В субботу, 28 марта, в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут купить продукты по ценам до 15 процентов ниже розничных, сообщили в комитете потребительского рынка.
На прилавках — продукция из районов Татарстана и крупных предприятий: «Татпотребсоюз», тепличный комбинат «Майский», холдинг «Ак Барс», птицефабрики и другие.
Ярмарки работают с 6:00 до 13:00 по следующим адресам:
Авиастроительный район: улица Дементьева, 7; улица Беломорская, 6; пересечение улиц Беломорской и Гудованцева;
Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан;
Кировский район: улица Альфии Авзаловой, 15; улица Батыршина, 20; улица Революционная, 12;
Московский район: улица Шамиля Усманова, 1;
Ново-Савиновский район: проспект Ямашева, 71а; улица Академика Лаврентьева, 10;
Приволжский район: проспект Победы, 46в; улица Юлиуса Фучика, 64 к. 1;
Советский район: улица Аграрная, 2; улица Липатова, 7.
Для жителей «Салават Купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра в поселке Осиново на улице Садовой, 9.
Для жителей поселка Северный торговля будет по воскресеньям на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.
По вопросам организации ярмарок работает горячая линия +7(843)223-27-72 (добавочный 84331).
Ранее мы писали, что на весенние сельхозярмарки в Татарстане за 2 недели завезли продуктов на 190 миллионов рублей. Одну из площадок посетил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.
