Торговать будут с 6 утра до часу дня на площадках во всех районах города. Работает горячая линия.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В субботу, 28 марта, в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут купить продукты по ценам до 15 процентов ниже розничных, сообщили в комитете потребительского рынка.

На прилавках — продукция из районов Татарстана и крупных предприятий: «Татпотребсоюз», тепличный комбинат «Майский», холдинг «Ак Барс», птицефабрики и другие.

Ярмарки работают с 6:00 до 13:00 по следующим адресам:

Авиастроительный район: улица Дементьева, 7; улица Беломорская, 6; пересечение улиц Беломорской и Гудованцева;



Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан;



Кировский район: улица Альфии Авзаловой, 15; улица Батыршина, 20; улица Революционная, 12;



Московский район: улица Шамиля Усманова, 1;



Ново-Савиновский район: проспект Ямашева, 71а; улица Академика Лаврентьева, 10;



Приволжский район: проспект Победы, 46в; улица Юлиуса Фучика, 64 к. 1;



Советский район: улица Аграрная, 2; улица Липатова, 7.

Для жителей «Салават Купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра в поселке Осиново на улице Садовой, 9.

Для жителей поселка Северный торговля будет по воскресеньям на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

По вопросам организации ярмарок работает горячая линия +7(843)223-27-72 (добавочный 84331).

