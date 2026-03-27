Городская среда
27 марта 12:06
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Сельхозярмарки в Казани пройдут с ценами ниже на 15 процентов

Торговать будут с 6 утра до часу дня на площадках во всех районах города. Работает горячая линия.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В субботу, 28 марта, в Казани пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут купить продукты по ценам до 15 процентов ниже розничных, сообщили в комитете потребительского рынка.

На прилавках — продукция из районов Татарстана и крупных предприятий: «Татпотребсоюз», тепличный комбинат «Майский», холдинг «Ак Барс», птицефабрики и другие.

Ярмарки работают с 6:00 до 13:00 по следующим адресам:

  • Авиастроительный район: улица Дементьева, 7; улица Беломорская, 6; пересечение улиц Беломорской и Гудованцева;

  • Вахитовский район: пересечение улиц Карима Тинчурина и Татарстан;

  • Кировский район: улица Альфии Авзаловой, 15; улица Батыршина, 20; улица Революционная, 12;

  • Московский район: улица Шамиля Усманова, 1;

  • Ново-Савиновский район: проспект Ямашева, 71а; улица Академика Лаврентьева, 10;

  • Приволжский район: проспект Победы, 46в; улица Юлиуса Фучика, 64 к. 1;

  • Советский район: улица Аграрная, 2; улица Липатова, 7.

Для жителей «Салават Купере» ярмарка пройдет на парковке торгового центра в поселке Осиново на улице Садовой, 9.

Для жителей поселка Северный торговля будет по воскресеньям на пересечении улиц Беломорской и Гудованцева.

По вопросам организации ярмарок работает горячая линия +7(843)223-27-72 (добавочный 84331).

Ранее мы писали, что на весенние сельхозярмарки в Татарстане за 2 недели завезли продуктов на 190 миллионов рублей. Одну из площадок посетил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
