Планы благоустройства дворов обсудят с жителями Казани
Горожане смогут поделиться идеями.
В Казани проведут встречи с жильцами для обсуждения благоустройства дворов в 2026 году по программе «Наш двор». Горожанам расскажут о планируемых работах, а они смогут поделиться пожеланиями и задать вопросы.
В этом году по программе обновят дворы 420 домов, где проживают сто тысяч жителей. Площадь благоустроенных территорий составит более 550 тысяч «квадратов».
В числе работ: ремонт тротуара, установка скамеек, урн, опор освещения, спортивного и детского оборудования и так далее. Также по согласованию с жителями обустраиваются парковочные места.
В мэрии напомнили, что даты проведения встреч можно уточнить у управляющих организаций.
Ранее сообщалось, что в Казани займутся благоустройством прогулочной зоны на Красной Позиции. Территория продолжит сквер «Студенческий». Все работы пройдут параллельно с благоустройством жилого квартала на Красной Позиции, чтобы создать единую, гармоничную среду для отдыха и прогулок.
