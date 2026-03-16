В Казани займутся благоустройством прогулочной зоны на Красной Позиции
Территория продолжит сквер «Студенческий».
В Советском районе Казани продолжается благоустройство жилого квартала на улице Красной Позиции. Там появится прогулочная зона, которая продолжит сквер «Студенческий», сообщил глава районной администрации Роман Фатхутдинов.
Как заявил спикер, все работы пройдут параллельно с благоустройством жилого квартала на Красной Позиции, чтобы создать единую, гармоничную среду для отдыха и прогулок.
Ранее сообщалось, что в Казани началось благоустройство третьей очереди набережной озера Нижний Кабан. Реновация участка в пять километров завершит создание единого пешеходного маршрута вокруг водоема.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Температура поднимется до +12 градусов.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.