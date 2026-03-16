Автор фото: kzn.ru

В Советском районе Казани продолжается благоустройство жилого квартала на улице Красной Позиции. Там появится прогулочная зона, которая продолжит сквер «Студенческий», сообщил глава районной администрации Роман Фатхутдинов.

Как заявил спикер, все работы пройдут параллельно с благоустройством жилого квартала на Красной Позиции, чтобы создать единую, гармоничную среду для отдыха и прогулок.

Ранее сообщалось, что в Казани началось благоустройство третьей очереди набережной озера Нижний Кабан. Реновация участка в пять километров завершит создание единого пешеходного маршрута вокруг водоема.

