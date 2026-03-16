Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Детский сад, который простаивал пять лет и не использовался застройщиком в ЖК «Лесной городок», перешел в муниципальную собственность. Скоро он откроет двери для малышей, сообщил директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани» Илья Коротихин.

Детсад рассчитан на 120 мест. Он находится на улице Березовая, 28. Сейчас там проходит ремонт. После этого в детсад примут детей с ближайших жилых комплексов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность реализации мер по продлению работы детских садов. Необходимо проработать механизмы для продлении времени работы детсадов с учетом графиков занятости родителей.

