Городская среда
26 марта 20:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Власти Тукаевского района забыли про контракт: жители остались без автобуса

В адрес исполкома внесли представление.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жительница Тукаевского района пожаловалась в прокуратуру на отсутствие маршрута № 108 «д. Биюрган — Кузнечный завод». Автобусы перестали ездить в январе 2026 года. Выяснилось, что исполком забыл заключить контракт с перевозчиком.

Отсутствие автобусного сообщения привело к нарушению конституционных прав жителей на доступность транспортных услуг, затронув интересы наиболее незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних, отметили в прокуратуре Татарстана.

Проверка выявила отсутствие должного планирования закупочной деятельности и слабый ведомственный контроль. В адрес руководителя исполкома внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что более сотни казанских автобусов необходимо заменить на новые. Изношена контактно-кабельная сеть и не хватает практически 600 водителей общественного транспорта.

