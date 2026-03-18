В Татарстане по нацпроекту построят тротуары и оборудуют освещение
Будет выполнено устройство искусственных неровностей и многое другое.
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Татарстане проведут ряд работ. В частности, построят тротуары в 11 районах. Они появятся на 11 участках дорог общей протяженностью 11,5 километра. Запланировано обустройство искусственного освещения на трассах регионального значения, проходящих через населенные пункты. Работы выполнят на 62 участках в 27 районах. Общая протяженность - 91,21 километра, сообщили в Минтрансе республики.
Рабочие создадут искусственные неровности на примыканиях второстепенных дорог, улиц, вблизи организаций обслуживания населения и образовательных организаций. Сейчас также формируется адресный перечень установки металлического ограждения барьерного типа и участков дорог, где нанесут осевую линию дорожной разметки с шумовым эффектом.
Ранее сообщалось, что нарушения на дорогах Татарстана стали фиксировать новейшие комплексы. Технологии позволяют оперативно проверять автомобили по базам данных розыска.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
