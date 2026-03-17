Городские службы переведены на усиленный режим работы.

В Казани для своевременного реагирования о повышении уровня воды в Кировском, Приволжском и Советском районах выставлены гидропосты. Об этом стало известно в ходе совещания в исполкоме, передает официальный портал мэрии.

Гидропосты фиксируют уровень воды, после чего передают данные в Единую диспетчерскую службу. Помимо этого для предотвращения нештатных ситуаций городские службы переведены на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось, что в Казани половодье в первую очередь затронет Советский, Кировский и Приволжский районы. Для того, чтобы избежать подтопления, будет проводиться очистка ливневой канализации, мостовых сооружений, подземных переходов. С магистралей будут продолжать вывозить снег для освобождения стоков, убирать наледь.

