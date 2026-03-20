В здании под казанским Кремлем, которое пустовало 20 лет, разместят инсталляцию
Магистрат откроют на три дня.
Двери городского магистрата на Баумана в Казани откроются впервые за 20 лет, но всего на три дня — с 29 по 31 мая. Там обустроят мультимедийную инсталляцию в рамках фестиваля «Нур», рассказали организаторы.
Здание было построено в 1788 году. Его проектировал профессиональный архитектор Василий Кафтырев. Там располагались Николаевский детский приют и управление хлебопекарной промышленности СССР. Но в последние 20 лет оно пустовало. Здание признано объектом культурного наследия. В 2019 году власти думали открыть там музей.
Ранее сообщалось, что казанцам предложили пожениться в музее Габдуллы Тукая. Стоимость церемонии 6300 рублей.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
