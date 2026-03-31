Городская среда
31 марта 20:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

За всю зиму в Казани выявили 1300 нарушений содержания территорий

Инспекторы обошли свыше 14 тысяч объектов по всему городу.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За декабрь, январь и февраль в столице республики выявили 1304 нарушения по содержанию участков. Речь в том числе идет о неубранном снеге, за который заводили административные дела. В большинстве случаев такие меры оказались действенными — 924 территории уже очистили должным образом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Инспекторы смогли проверить более 14 тысяч объектов, устраивая проверки ежедневно. Особое внимание уделили крышам, больницам, школам, детсадам и крыльцам магазинов. Осматривали также дворы, другие социальные и коммерческие объекты. Тех, кто затянул с уборкой, ждали «административки».

Напомним, что снежная зима стала настоящим испытанием для коммунальщиков Казани. Только за неполный февраль выпало 196 процентов от месячной нормы осадков. Порой порядок во дворах держался исключительно на энтузиазме самих жильцов.

Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ахметов: «Татарстан занимает четвёртое место по производству сельхозпродукции»

Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Егор Алеев / ТАСС
ФССП России проводит проверку после семизначных премий в управлении Татарстана

Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Обвитые «вьюнком» заборы могут обернуться для россиян уголовной ответственностью

Растение включено в запрещенный список.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
