За всю зиму в Казани выявили 1300 нарушений содержания территорий
Инспекторы обошли свыше 14 тысяч объектов по всему городу.
За декабрь, январь и февраль в столице республики выявили 1304 нарушения по содержанию участков. Речь в том числе идет о неубранном снеге, за который заводили административные дела. В большинстве случаев такие меры оказались действенными — 924 территории уже очистили должным образом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Инспекторы смогли проверить более 14 тысяч объектов, устраивая проверки ежедневно. Особое внимание уделили крышам, больницам, школам, детсадам и крыльцам магазинов. Осматривали также дворы, другие социальные и коммерческие объекты. Тех, кто затянул с уборкой, ждали «административки».
Напомним, что снежная зима стала настоящим испытанием для коммунальщиков Казани. Только за неполный февраль выпало 196 процентов от месячной нормы осадков. Порой порядок во дворах держался исключительно на энтузиазме самих жильцов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
