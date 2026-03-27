В школах они могут появиться с 1 сентября 2027 года. Сейчас идет работа над линейкой для 5–9 классов и начальной школы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Единые государственные учебники по русскому языку и литературе для 10–11 классов и среднего профессионального образования будут переданы в Минпросвещения России 6 апреля. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская.

Созданием учебников занималась рабочая группа при Совете по русскому языку при президенте, в которую вошли ученые, учителя и методисты. Документы созданы «с опорой на все наши лучшие традиции преподавания русской словесности». В них учтены результаты апробации учебников истории, которые уже используются в школах.

После передачи учебники поступят на апробацию и официальную экспертизу. Если все пройдет успешно, они могут появиться в школах с 1 сентября 2027 года.

Ямпольская отметила, что новые учебники — «концептуально новая история». Они построены вокруг текстов, содержательно интересны и наполнены смыслами и ценностями.

«В чем-то наши учебники русского языка стали филиалами нашего учебника по литературе», — добавила она.

Сейчас идет работа над линейкой для 5–9 классов, а также для начальной школы. В Минпросвещения подчеркивают, что единые учебники по всем предметам должны обеспечить высокое качество образования независимо от региона.

