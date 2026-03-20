Речь идет об учениках, которые регулярно нарушают дисциплину.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Школьников, систематически нарушающих правила, могут отправить в спецшколы. С такой инициативой выступил экспертный совет по вопросам образовательной политики. Мера коснется подростков с 11 до 18 лет, которые нарушают дисциплину или привлекались к уголовной ответственности. Решение о переводе будут принимать вместе с комиссией по делам несовершеннолетних, пишут «Известия».

Изменения предлагают внести в законы «Об образовании в РФ» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Сейчас у школ нет эффективных инструментов воздействия на таких учеников. Отчисление детей до 15 лет запрещено, а другие меры не дают результата.

Перевод в спецучреждение может защитить других учеников и дать нарушителю возможность пройти корректирующее обучение. Такие учреждения работают в 17 регионах, в них обучаются более двух тысяч детей. Им помогают справиться с социальной дезадаптацией и вернуться к обучению.

Ранее сообщалось, что количество школьников с плохой успеваемостью снизилось в России на десять процентов. Работа с такими учениками ведется отдельно.

