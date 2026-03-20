Образование
20 марта 12:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России собираются отправлять непослушных детей в спецшколы

Речь идет об учениках, которые регулярно нарушают дисциплину.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Школьников, систематически нарушающих правила, могут отправить в спецшколы. С такой инициативой выступил экспертный совет по вопросам образовательной политики. Мера коснется подростков с 11 до 18 лет, которые нарушают дисциплину или привлекались к уголовной ответственности. Решение о переводе будут принимать вместе с комиссией по делам несовершеннолетних, пишут «Известия».

Изменения предлагают внести в законы «Об образовании в РФ» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Сейчас у школ нет эффективных инструментов воздействия на таких учеников. Отчисление детей до 15 лет запрещено, а другие меры не дают результата.

Перевод в спецучреждение может защитить других учеников и дать нарушителю возможность пройти корректирующее обучение. Такие учреждения работают в 17 регионах, в них обучаются более двух тысяч детей. Им помогают справиться с социальной дезадаптацией и вернуться к обучению.

Ранее сообщалось, что количество школьников с плохой успеваемостью снизилось в России на десять процентов. Работа с такими учениками ведется отдельно.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
