В России собираются отправлять непослушных детей в спецшколы
Речь идет об учениках, которые регулярно нарушают дисциплину.
Школьников, систематически нарушающих правила, могут отправить в спецшколы. С такой инициативой выступил экспертный совет по вопросам образовательной политики. Мера коснется подростков с 11 до 18 лет, которые нарушают дисциплину или привлекались к уголовной ответственности. Решение о переводе будут принимать вместе с комиссией по делам несовершеннолетних, пишут «Известия».
Изменения предлагают внести в законы «Об образовании в РФ» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Сейчас у школ нет эффективных инструментов воздействия на таких учеников. Отчисление детей до 15 лет запрещено, а другие меры не дают результата.
Перевод в спецучреждение может защитить других учеников и дать нарушителю возможность пройти корректирующее обучение. Такие учреждения работают в 17 регионах, в них обучаются более двух тысяч детей. Им помогают справиться с социальной дезадаптацией и вернуться к обучению.
Ранее сообщалось, что количество школьников с плохой успеваемостью снизилось в России на десять процентов. Работа с такими учениками ведется отдельно.
